"نجيب محفوظ بختم النسر" معرض يضم وثائق أديب نوبل

يستضيف متحف "نجيب محفوظ " خلال الفترة من الأول من سبتمبر المقبل، ولمدة أسبوع، معرض وثائق رسمية للكاتب الكبير نجيب محفوظ الحائز على جائزة "نوبل " في "الآداب " ، تزامنا مع الذكرى الثالثة عشر لرحيله.



يقام المعرض تحت عنوان "نجيب محفوظ بختم النسر"، بمقر المتحف بـ"تكية أبو الدهب " بجوار الجامع الأزهر، وينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم ، وزيرة الثقافة.

يضم المعرض أكثر من 70 وثيقة تضمنها كتاب "ختم النسر" للكاتب الصحفي طارق الطاهر، وترتبط تلك الوثائق بمختلف مراحل حياة نجيب محفوظ، بدءا من شهادة إتمام المرحلة الإبتدائية ، ويظهر فيها توقيع "محفوظ" بالحروف العربية والانجليزية، وكذلك شهاداته في المراحل الدراسية المختلفة حتي حصوله على ليسانس الآداب.

كما تتضمن ، المستندات الوظيفية الخاصة بالراحل الكبير منها: القرارات الوزارية بتقلده رئاسة مؤسسة السينما، وإقرارات الذمة المالية، والقرار الوزاري بضمه لمجلس إدارة جامعة الثقافة الحرة "الجامعة الشعبية"، بالإضافة إلى العديد من أوراقه الخاصة مثل: كشف الممتلكات، وتقارير العمل السرية، والقرارات التي صدرت خلال فترة توليه رئاسة جهاز الرقابة على المصنفات الفنية وأهم القرارات التي اتخذها.

يعقب افتتاح المعرض ، ندوة مع الفنان التشكيلي ، مصطفى الرزاز، بمشاركة الكاتب طارق الطاهر رئيس تحرير جريدة "أخبار الأدب"، ويديرها الكاتب الصحفي إيهاب الحضري ، وبحضور الكاتب الكبير يوسف القعيد ، المشرف على متحف نجيب محفوظ.



