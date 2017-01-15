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وفاة الممثل الهندي جيريش كارناد عن عمر يناهز 81 عاما

وفاة الممثل الهندي جيريش كارناد عن عمر يناهز 81 عاما

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توفى صباح اليوم الاثنين الممثل والمخرج الهندي جيريش كارناد، عن عمر يناهز 81 عاما.

وأفاد موقع هوليوود لايف أن كارناد توفى في مستشفى في مدينة بنجالور بولاية كارناتاكا الهندية.

وقام كارناد ببطولة عدد كبير من المسرحيات والأفلام من أشهرها فيلمي "أيك ذا تايجر" و"تايجر ذيندا هاي" مع الممثل الشهير سلمان خان.

ونال كارناد على جائزة "بادما شيري" عام 1974 و"بادما بوشان" عام 1992، وهما من أعلى الجوائز التكريمية في الهند.

ونعى رئيس الوزراء الهندى، كارناد في تغريدة قال فيها " أعماله سوف تظل مشهورة لأعوام قادمة"، مضيفا "سوف نتذكره لموهبته التمثيلية، كما أنه كان يتحدث بشغف عن الأمور المحببة لقلبه".

كما نعى الرئيس الهندي رام ناث، الممثل الكبيرر قائلا "أشعر بالحزن لسماع نبأ وفاة جيريش كارناد الممثل والكاتب، ثقافتا أصبحت أفقر اليوم، تعازي لأسرته وللكثيرين الذين تابعوا أعماله".

وقد أعلنت حكومة ولاية كارناتاكا اليوم عطلة رسمية، وفترة حداد لمدة ثلاثة أيام.




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