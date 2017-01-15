مكتبة الإسكندرية تنظم ورشة إقليمية بعنوان "دبلوماسية العلوم" الاربعاء

تنظم مكتبة الإسكندرية، غدا /الاربعاء - ورشة عمل إقليمية حول "دبلوماسية العلوم"، وذلك بقاعة الوفود بمركز المؤتمرات بالمكتبة.







وتهدف ورشة العمل - التي تستمر على مدى خمسة أيام - إلي تعريف المشاركين العرب بأهم القضايا السياسية الدولية والإقليمية المعاصرة مع تقديم نظرة عامة عن كيفية مساهمة العلوم والتكنولوجيا والابتكار في تطوير السياسات والحوكمة العالمية وحل النزاعات.





كما ستقوم ورشة العمل من خلال جلسات تفاعلية بين المشاركين والمتحدثين، بعرض بعض الخبرات والدراسات والأمثلة لكيفية تطوير الأفكار والاستراتيجيات، وذلك لتعزيز دبلوماسية العلوم في المنطقة العربية، كما تسعى الورشة إلى بناء شبكات قوية لتعزيز الجيل القادم من دبلوماسي العلوم في المنطقة.











