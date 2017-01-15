غدا.. مستقبل الإعلام من الصحافة الورقية إلى الرقمية في ملتقى الإيسيسكو

يستضيف مقر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، مساء غدا الثلاثاء، اللقاء الثالث من "ملتقى الإيسيسكو الثقافي"، تحت عنوان "مستقبل الإعلام: من الصحافة الورقية إلى الصحافة الرقمية".



يستضيف الثالث من "ملتقى الإيسيسكو الثقافي" قادة الفكر من داخل العالم الإسلامي أو خارجه لطرح أبرز القضايا الفكرية والثقافية، حيث يدور اللقاء الثالث حول الإجابة على السؤال: هل مات الإعلام التقليدي، وهل يمكن للصحافة الورقية أن تعيش في العصر الرقمي؟.

وللإجابة على هذا السؤال ورصد طبيعة كل التحولات في هذا المجال، يستضيف الملتقى ثلاث شخصيات إعلامية بارزة في العالم العربي، هم: الأستاذ خالد المالك، رئيس تحرير جريدة الجزيرة السعودية رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين رئيس اتحاد الصحافة الخليجية، والأستاذ علاء ثابت الكاتب والأديب ورئيس تحرير جريدة الأهرام المصرية، والأستاذ محمد الصديق معنينو، الكاتب والإعلامي المرموق من المغرب، والذي تقلَّد عدة مناصب وكان مديراً للتلفزة الوطنية وكاتباً عاما لوزارة الاتصال سابقاً.

تجدر الإشارة أن اللقاءين الأول والثاني من ملتقى الإيسيسكو الثقافي حظيا بتغطية إعلامية كبيرة، دوليا وداخل دولة المقر، كما عرفا إقبالا كبيراً وحضوراً وازناً ومتنوعاً من الشخصيات الفكرية والسياسية والوطنية وأسرة الإعلام وهيئات المجتمع المدني والأساتذة والباحثين والطلبة.

والدعوة عامة لكل المهتمين لحضور اللقاء وقد نشرت الإيسيسكو وقائع اللقاءين السابقين في سلسلة كتيبات خاصة بالملتقى.