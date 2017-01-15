افتتاح المؤتمر السنوى لمركز توثيق وبحوث أدب الطفل الأربعاء المقبل

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أعلنت دار الكتب عن افتتاح المؤتمر السنوى الرابع لمركز توثيق وبحوث أدب الطفل, يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة التاسعة صباحا.
وتتضمن الجلسة الافتتاحية تكريم 9 أدباء من 6 دول أفريقية; هي السنغال - جنوب السودان - نيجيريا - تشاد - إثيوبيا -جيبوتي, و10 شخصيات مصرية أسهمت في الدراسات الأفريقية, وتوطيد العلاقات المصرية الأفريقية.
وتتضمن الدورة الرابعة من انعقاد هذا المؤتمر مشاركة 32 باحثا من أصل 55 باحثا تقدموا للمشاركة, ومناقشة بحوثهم عبر 6 جلسات علمية .
يذكر أن مؤتمر مركز توثيق وبحوث أدب الطفل يعد الحدث السنوي الأبرز بمجال بحوث ودراسات أدب الطفل في مصر والعالم العربي.
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