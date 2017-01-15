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افتتاح المؤتمر السنوى لمركز توثيق وبحوث أدب الطفل الأربعاء المقبل

افتتاح المؤتمر السنوى لمركز توثيق وبحوث أدب الطفل الأربعاء المقبل

تاريخ النشر

أعلنت دار الكتب عن افتتاح المؤتمر السنوى الرابع لمركز توثيق وبحوث أدب الطفل, يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة التاسعة صباحا.

وتتضمن الجلسة الافتتاحية تكريم 9 أدباء من 6 دول أفريقية; هي السنغال - جنوب السودان - نيجيريا - تشاد - إثيوبيا -جيبوتي, و10 شخصيات مصرية أسهمت في الدراسات الأفريقية, وتوطيد العلاقات المصرية الأفريقية.

وتتضمن الدورة الرابعة من انعقاد هذا المؤتمر مشاركة 32 باحثا من أصل 55 باحثا تقدموا للمشاركة, ومناقشة بحوثهم عبر 6 جلسات علمية .

يذكر أن مؤتمر مركز توثيق وبحوث أدب الطفل يعد الحدث السنوي الأبرز بمجال بحوث ودراسات أدب الطفل في مصر والعالم العربي.

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