الثقافي الكوري بالقاهرة ينظم مسابقة المحادثة باللغة الكورية

نظم معهد "سي جونج" بالمركز الثقافي الكوري في مصر مسابقة المحادثة باللغة الكورية للسنة الخامسة على التوالي بمشاركة 8 متسابقين.





وفازت بالمركز الأول الطالبة نهى محمود عطية والتي من المقرر أن تشارك في المسابقة الدولية لمعاهد "سي جونج" لتعليم اللغة الكورية على مستوى العالم خلال شهر /أكتوبر المقبل بكوريا الجنوبية، وفق بيان للسفارة الكورية اليوم /الثلاثاء.





وأعرب يانج سانجن، مدير المركز الثقافي الكوري، عن سعادته بمستوى إجادة المشاركين للغة الكورية، مشيرا إلى أن المركز الثقافي سيواصل دعمه لكافة دراسي اللغة الكورية في مصر.





يذكر أنه يوجد نحو 145 مقرا لمعهد "سي جونج" لتعليم اللغة الكورية في 57 دولة حول العالم، من بينها 4 في الدول العربية وهي مصر والجزائر والأمارات والبحرين.





وتنظم معاهد "سي جونج" كل عام في جميع أنحاء العالم مسابقة المحادثة باللغة الكورية وذلك لمنح الطلاب الفرصة لإظهار مهاراتهم في المحادثة باللغة الكورية.





ويتم دعوة الفائزين بالمراكز الأولى من مختلف بلدان العالم للمشاركة في التصفيات النهائية للمسابقة التي يجري تنظيمها بالتزامن مع الاحتفال بيوم اللغة الكورية "الهانجول" في 9 أكتوبر.



