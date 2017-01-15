تدشين موسوعة الأدب الكازاخى المعاصر فى المجلس الأعلى للثقافة

ينظم المجلس الأعلى للثقافة، غداً الأحد 17 نوفمبر حفلاً لتدشين موسوعة الأدب الكازاخى المعاصر في طبعتها العربية، والتى تضم نماذج من القصة القصيرة والشعر لـ61 من أدباء كازاخستان المعاصرين .

ويأتى إصدار النسخة العربية فى إطار مشروع عالمى لترجمة الموسوعة إلى لغات الأمم المتحدة الست، وهى الإنجليزية، الفرنسية، الصينية، الروسية ،الأسبانية، العربية، حيث يجرى طباعة 120 ألف نسخة بهذه اللغات وتوزيعها عبر العالم.

وقد صدرت النسخة العربية برعاية المنظمة العربية للثقافة والعلوم، وقد أعد الناقدان الكبيران الدكتورة سعيد الوكيل، والدكتور ماجد الصعيدى الأستاذان بكلية الألسن بحثين مهمين حول جماليات القصص والقصائد التي تضمنتها الموسوعة، وينتظر أن تصدرا فى كتاب.

يشارك في حفل التدشين، وفد من كازاخستان يضم كل من السيدة عايدة بالاييف، أمين اللجنة الوطنية لبرنامج روحاني جانجيرو، وأرمان إيساغالييف سفير كازاخستان في القاهرة، وروان كنزيخانولي المدير التنفيذي للمكتب الوطني للترجمة، والشاعر أوليكبيك إيدوليت رئيس اتحاد كتاب كازاخستان ، أليخان تويباي منسق المكتب الوطني للترجمة، كما يشهد الحفل العديد من رموز الثقافة والإعلام في مصر والعالم العربى.



