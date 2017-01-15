شروط الاشتراك في أول مسابقة لترجمة الأدب الصيني

أعلن المركز القومي للترجمة بوزارة الثقافة شروط مسابقة الترجمة عن الصينية والتي ينظمها المركز بالتعاون مع المركز الثقافي الصيني، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم /الثلاثاء/ بحضور الدكتور أنور مغيث مدير المركز القومى للترجمة، والمستشار الثقافي الصيني ومدير المركز الثقافي الصيني بالقاهرة والكاتب الصيني تشى ايفنغ.







وتتضمن شروط المسابقة: أن يكون عمر المتقدم ما بين (٢٥ - ٤٥عاما)، وأن يقوم المتقدم بترجمة العمل الروائي ( اختفاء فتاه اسمها تشن جيفانغ) من تأليف الكاتب شى ايفنغ والمتاح نصه الصيني على صفحة المركز الثقافي الصيني على الفيسبوك، وأن تكون الترجمة من اللغة الصينية إلى العربية مباشرة ويتم فتح باب المسابقة من تاريخ الإعلان عنها اليوم ١٨ يونيو ٢٠١٩ وحتى ١٨ سبتمبر ٢٠١٩، ويتم تسليم العمل المترجم إلى إدارة التدريب والجوائز بمقر المركز القومى للترجمة.





وتقدر الجوائز بقيمة (٢٠٠٠ دولار) للمركز الأول وطباعة العمل وصدوره باسم الفائز عن المركز القومي للترجمة، (جائزة ١٠٠٠ دولار للمركز الثاني) و (جائزة ٥٠٠ دولار للمركز الثالث)، كما تقدم جوائز تشجعيه بقيمه (٢٠٠ دولار) للفائزين من المركز الرابع وحتى العاشر.



