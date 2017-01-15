"الآثار" تشارك بمنتدي حماية التراث الثقافى والمعنوي بشنغهاي

شاركت صباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصري بالتحرير ممثلة عن وزارة الآثار في المنتدي الدولى السابع لحماية التراث الثقافى و المعنوي الذي أقيم في مدينة شنغهاي بالصين خلال اليومين الماضيين. كما شاركت ايضا في افتتاح المعرض الدولي التاسع للحرف التقليدية، والمؤتمر الدولي الخامس لتنمية السياحة الثقافية اللذين أقيما في نفس الفترة في مدينة شنغهاي.







و قد شارك في المنتدي 10 دول من مختلف انحاء العالم، و العديد من المؤسسات الثقافية الصينية، كما حضر افتتاح المنتدي السفير احمد عبد العزيز مصطفي القنصل العام لجمهورية مصر العربية بشنغهاي والسيد عبد الرحمن حسن نائب القنصل العام





وخلال المنتدى، قدمت عبد الرازق محاضرة سلطت فيها الضوء على دور المتحف المصري بالتحرير في حماية التراث الثقافى المصري من خلال عرض مهام ادارات المتحف المختلفة لعرض وتوثيق وحفظ وصيانة القطع الأثرية، وتقديم مجموعة من برامج التعليم المتحفي لنشر الوعي الاثري لدي جموع الشعب المصري من مختلف الفئات العمرية من الأطفال والكبار، وورش العمل الفنية، والزيارات الميدانية لمناطق الحرفيين، و برامج التواصل المجتمعي التي تقدم في المدارس، و المكتبات العامة، و جمعيات رعاية الأيتام، بالاضافة الي برامج الحرف التراثية والمرأة المعيلة لتفعيل دور المتحف للتنمية المجتمعية والحفاظ على الحرف التراثية من خلال ورش العمل التي تصاحب المعارض الموقتة التي تقام بالمتحف و التي يقدمها متطوعين متخصصين ، بالاضافة إلى برامج التاهيل المهنى لذوى الإعاقة و التي تنظم بالتعاون مع الجمعيات المتخصصة للحفاظ علي الحرف التراثية وتحقيق الدمج المجتمعي.



