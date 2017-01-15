عودة الحياة لبلاتوهات التصوير بعد نهاية عطلة عيد الفطر

عادت الحياة إلى بلاتوهات التصوير مرة أخرى بعد نهاية عطلة عيد الفطر المبارك, حيث يستأنف صناع عدد من الأفلام والمسلسلات التصوير. ويستأنف فريق عمل فيلم"العارف"تصويره الأسبوع المقبل ما بين القاهرة وبلغاريا وهو بطولة الفنانين محمود حميدوأحمد عز وأحمد فهمي, وإخراج أحمد علاء الديب.







وكان تصوير الفيلم توقف طيلة شهر رمضان المبارك وعطلة عيد الفطروتدورأحداثه حول فكرة حرب العقول في العصر الحالي. كما يستعد الفنان أحمد السقا لفيلم جديد يحمل اسم "العنكبوت" تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادرجلال ويتوقع أن يدخل البلاتوه خلال الأيام القليلة المقبلة حيث يواصل فريق العمل التحضيرات النهائية.





وفي الدراما, يتوقع أن يستأنف الفنان عادل إمام تصوير مسلسل "فلانتينو", الأسبوع المقبل, بعد خروجه من سباق دراما رمضان الماضي نتيجة عدم الانتهاء من تصويره. ويلعب عادل إمام دور رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية ويدعى نور عبدالمجيد فلانتينو, ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة وتتواصل الأحداث في إطار كوميدي.





المسلسل تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام, ويشارك في بطولته رانيا محمود ياسين وبدرية طلبة وهدى المفتي, وسليمان عيد.





كما يستكمل المخرج مصطفى فكري تصوير مسلسل "حشمت فى البيت الأبيض" للوصول إلى 30 حلقة بعد أن كان من المقررالاكتفاء ب`13 حلقة فقط.





وتدور أحداث المسلسل حول "حشمت"(بيومي فؤاد), وهو من أصول مصرية يقرر خوض انتخابات الرئاسة الأمريكية بل ويفوز بها ليصبح أول مصري داخل البيت الأبيض وسط أجواء ومواقف كوميدية ويستعد صناع مسلسل "بت القبايل" لانطلاق تصويره, الأسبوع المقبل, وهو إخراج حسني صالح, وتدور أحداثه في صعيد مصر في إطار اجتماعي رومانسي.





ويشارك في بطولته نبيل الحلفاوي, وسمية الخشاب, وعمرو عبد الجليل ونضال الشافعي.







