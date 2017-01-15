محمود التهامي عضوا بلجنة تحكيم مسابقة "منشد الشارقة"

سافر المنشد محمود التهامي نقيب المنشدين ومؤسس مدرسة الإنشاد الديني بمصر إلى إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية الشقيقة للمشاركة في لجنة التحكيم الرئيسية ببرنامج مسابقة منشد الشارقة في دورته الثانية عشرة، برعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإشراف الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، وبمتابعة شخصية من مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتليفزيون محمد خلف.

وعن مشاركته في اللجنة قال التهامي، إن مسابقة منشد الشارقة هي الحدث الأكبر في تاريخ الإنشاد علي مستوي العالم الإسلامي والتي ترسي معاني الحب والتألف والروحانيات بين الشباب، في تنافس نبيل وأخلاقي ، بعيد عن ثقافة العنف والتطرف الذي انتشر في الوطن العربي في الحقبة الأخيرة ، وهذا ليس بجديد علي دولة الإمارات العربية المتحدة الرائدة في جميع الفنون الإنسانية .

وتعد هذه هي المرة الثانية علي التوالي للشيخ محمود التهامي الذي يشارك فيها في البرنامج ، ويصطحبه هذا العام في اللجنة المنشد اللامع أحمد أبوخاطر والفنان المخضرم لطفي بوشناق .

وقال المنتج المنفذ للبرنامج نجم الدين هاشم: “نفخر بوجود هذه القامات الفنية والإنشادية في البرنامج، فهي أسماء استطاعت وعبر مسيرة طويلة وحافلة بالمنجزات أن تحفر حضورها في ذاكرة هذا الفن النبيل وتقدم إبداعات لا تنسى من ذاكرة الأجيال، ونؤمن بأن حضور هذه الأسماء في البرنامج يسهم في إثرائه وتقديم كلّ ما يلزم من أجل تطوير مهارات وخبرات المشاركين".

وتابع هاشم: “لجنة التحكيم يلقى على عاتقها الكثير من المسئولية فهي التي تراقب عن كثب وترصد كلّ شاردة وواردة لدى المشتركين، ونحن نؤمن بأن كل موهبة بحاجة ليد ترعاها وتوجهها، وبلا شكّ ثقتنا كبيرة باللجنة التي تقدم النصائح والإرشادات بشفافية عالية وخبرة واسعة، ويمكننا القول إن مهمتهم صعبة كون الأسماء التي تشارك تمتلك مواهب كبيرة ومتطورة ومتنوعة، ونأمل في أن يحقق البرنامج تطلعاتها وأحلامها، وأن نشهد نسخة متميزة من (المنشد) كما في السنوات السابقة.



