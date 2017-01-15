43 عاما على رحيل صالح جودت في احتفالية بيت الست وسيلة غدا

أعلن بيت الشعر العربي عن إقامة أمسية لشعراء الجامعات، ببيت الست وسيلة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في تمام الساعة الرابعة مساء غد الخميس، يعقبها في السادسة مساءً فقرة عن الشاعر "صالح جودت"، بمناسبة مرور 43 عامًا على ذكرى رحيله.

كما يقيم صالون للشاعر الكبير أحمد عبدالمعطى حجازي، يناقش فيه التجربة الشعرية للشاعر حسن طلب من خلال ديوانه "إنجيل الثورة وقرآنها".

يستضيف الصالون عددًا من الشعراء، هم: أحمد عبدالمعطي حجازي، وحسن طلب، وأحمد درويش، ومحمد سلامة، ومحمد السيد إسماعيل، وأحمد حسن.. الصالون من تقديم الشاعر: السماح عبدالله.



