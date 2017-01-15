التعليم العالى تبحث تعزيز العلاقات المصرية السعودية

أشارت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى إلى التطورات الإنشائية بجامعة الملك سلمان بفروعها الثلاثة فى الطور ورأس سدر وشرم الشيخ، مؤكدة أن مشروع جامعة الملك سلمان يعكس العلاقات الطيبة بين مصر والسعودية ورمز للتاريخ المشترك بين البلدين، مشيرا إلى بدء الدراسة بالجامعة فى سبتمبر عام 2020.



جاء ذلك خلال استقبال وزير التعليم العالى اليوم الثلاثاء أسامة بن أحمد نقلى السفير السعودى فى القاهرة، ود. خالد النامى المستشار الثقافى بالسفارة السعودية فى القاهرة، وذلك بمقر الوزارة.



وناقش الاجتماع إيجاد قنوات وسبل بهدف تعزيز العلاقات التعليمية والثقافية والبحثية بين البلدين، ودعم زيادة أعداد الطلبة السعوديين الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية، وتذليل العقبات التي تواجههم من أجل توفير المناخ الملائم والمناسب لإنجاز مهمتهم التعليمية والعلمية والثقافية في الجامعات المصرية.



يشهد العام الجامعى القادم افتتاح 4 جامعات دولية فى مصر ، تمنح نفس الشهادة من الجامعة الأم بالخارج.

