فرقة باليه "أوبرا القاهرة" تختتم موسمها الفني بـ 3 حفلات بدار الأوبرا

تختتم فرقة باليه (أوبرا القاهرة) تحت إشراف مديرها الفني أرمينيا كامل، موسمها الفني 2018 - 2019 بعرضي (كارمن) و(تانجو) وذلك على مدى ثلاث ليال متتالية/ تبدأ في الثامنة مساء أيام الأربعاء والخميس والجمعة المقبلة على المسرح الكبير بدار الأوبرا.





ووضع موسيقى باليه (كارمن) الفرنسي العالمي جورج بيزيه، وتدور أحداثه في مدينة (إشبيلية) عام 1830، حول الفتاة الغجرية المتعالية (كارمن) والتي تسعى لإيقاع الرجال، حيث تتودد إلى العريف خوسيه نافارو الذي عشقها فتحول من شرطي بسيط مطيع إلى شقي خارج على القانون بعد أن ضمته لمجموعة من المهربين تعمل معها ليقوده حبه الجارف إلى ساحة الإعدام.





أما باليه (تانجو) فوضع موسيقاه كل من استور بياتسولا وليروى اندرسون، ويضم مجموعة من المشاهد التي تجمع الباليه الكلاسيكي والحديث مع رقصات التانجو المستلهمة من طبيعة وتاريخ العاصمة الأرجنتينية (بيونيس ايرس) الساحرة، لتشكل مزيجا فنيا مبتكرا.





يذكر أن فرقة بالية (أوبرا القاهرة) تأسست عام 1966، وكانت تابعة للمعهد العالي للباليه، وقدمت أولى عروضها في نفس العام، وانطلقت خارج مصر منذ عام 1972، حيث طافت العديد من دول العالم من بينها (روسيا ، بلغاريا ، يوغوسلافيا ، ألمانيا ، فرنسا وتونس).





وأصبحت فرقة بالية (أوبرا القاهرة) إحدى الفرق التابعة لدار الأوبرا عام 1991، ويضم ريبورتوارها مجموعة من أشهر العروض الكلاسيكية العالمية منها (روميو وجولييت، بحيرة البجع، كسارة البندق، جيزيل، دون كيشوت، طقوس الربيع، هاملت، لوركيانا، كارمينا بورانا، بوليرو، سندريلا، رقصات نلتقى بها، وبالرغم من كل شئ).