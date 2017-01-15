غدًا.. حنان ماضي تلتقي بجمهورها في الأوبرا

تعود المطربة حنان ماضي إلى ذكريات حقبة التسعينيات خلال حفلها المقرر إقامته في الثامنة مساء الجمعة 14 يونيو على المسرح الصغير، وتلتقي بجمهورها لتقدم مجموعة من أشهر أعمالها الخاصة التي نجحت في تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة.







ويتضمن برنامج الحفل: "شباك قديم، شدي الضفاير، بحلم وافتح عينيا، ليلة عشق، عدى الهوا، يا ليل يا عين، امتى الكلام يبتدي، مفيش ف الأغاني، عصفور، غناك يا بحر"، إلى جانب عدد من أعمالها الحديثة، منها "البنت اللي سهرانة".





يُذكر أن المطربة حنان ماضي تخرجت في معهد الكونسرفتوار قسم الكمان، وكان الغناء هوايتها منذ الصغر، بدأت مشوارها الفني بعد تخرجها وكان أول ظهور لها من خلال تتر مسلسل "اللقاء الثاني" ألحان الموسيقار عمر خيرت وشاركها الغناء الفنان علي الحجار، أصدرت أول ألبوم لها بعنوان "عصفور في ليلة مطر".



