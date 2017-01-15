وفاة واحد من أشهر مصوري عارضات الأزياء وأجمل الممثلات

عن عمر ناهز 74 عاما رحل المصور الألماني بيتر ليندبرغ الذي يعتبر واحدا من أشهر مصوري عارضات الأزياء والممثلات البارزات حسب ما جاء على حسابه في "إنستجرام" اليوم الأربعاء 4 سبتمبر.



اكتسب بيتر ليندبرغ شهرته كمصور أزياء من العمل مع عارضات الأزياء والممثلات البارزات مثل نعومي كامبل، وكيت موس، وسيندي كروفورد، وصمم ملصقات لفيلم "الجوع" مع كاترين دينوف وديفيد بوي وسوزان ساراندون وتوك تو هير من إخراج بيدرو ألمودوفار.

وقام ليندبرغ أيضا بدور مصور للتقويم السنوي الخاص بالشركة الإيطالية الشهيرة Pirelli وتعاون مع Karl Lagerfeld وDeril Hannah و Giorgio Armani، وظهرت صوره في مجلات مثل Harper's Bazaar وVogue وVanity Fair وRolling Stone.



