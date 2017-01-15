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استئناف تصوير فيلم "استدعاء ولي عمرو" السبت المقبل

استئناف تصوير فيلم "استدعاء ولي عمرو" السبت المقبل

تاريخ النشر

يستعد فريق عمل فيلم "استدعاء ولي عمرو" لاستئناف تصوير بقية مشاهد الفيلم بعد غد السبت بإحدى القرى السياحية بمدينة "دهب" بمحافظة جنوب سيناء، على أن يستمر التصوير هناك لمدة 4 أيام، بعد توقفه خلال شهر رمضان المبارك. 

تدور أحداث الفيلم - الذي يحمل العديد من الخطوط الدرامية - في إطار كوميدي اجتماعي يسلط الضوء على عدة قضايا وبعض الأزمات التي حدثت خلال الفترة الأخيرة، ومنها بعض المشكلات التي تحدث في المدارس. 

فيلم "استدعاء ولي عمرو" بطولة حورية فرغلي، محمد عز، محمد لطفي، مي كساب، انتصار، صبري فواز، سماح أنور، أماني كمال، ايمان السيد، محمد يونس، كلوديا حنا، حمادة الليثي، محمد مرزبان، ندى بهجت، حمادة الليثي، والطفل فارس عامر، والطفلة شهد، تأليف محمد سمير مبروك، إخراج أحمد البدري.


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