منح فنان مصري جائزة الهيئة الأوروبية للسلام والقيم الإنسانية في بلجيكا

قامت الهيئة الأوروبية للسلام والقيم الإنسانية، في لوكسمبورج، بتكريم الفنان والمنتج المصري محمد علي، خلال المنتدى السنوي الذي تعقده الهيئة في لوكسمبورج؛ لمنح صانعي السلام في العالم "جائزة لوكسمبورج العالمية"؛ وذلك لتقديمه فن متميز من أجل السلام في فيلمه "البر التاني"، والذي أنتجه وقام ببطولته، ويعالج مشكلة الهجرة غير الشرعية.





وأوضحت الهيئة في بيان صحفي لها، حصل موقع أخبار مصر على نسخة منه ، أنه تم منح الفنان المصري الجائزة لقيامه بالعمل على إبراز القيم الإنسانية وتعزيز التعاون بين القارة الإفريقية مع أوروبا من خلال مشروع ثقافي عالمي سيقيمه في مدينة برشلونة لمد الجسور بين إسبانيا ومصر والدول الإفريقية يساهم في التفكير والابتكار وتعزيز رؤية الهيئة الأوروبية للسلام.وتعميق التعاون الثقافي بين برشلونة والاسكندرية





وأعرب الفنان المصري محمد علي، عن سعادته لتكريمه ضمن المنتدى السنوي للهيئة الأوروبية للسلام والقيم الإنسانية، ومنحه جائزة لوكسمبرج العالمية؛ كفنان مصري ساهم في السلام ومناقشة قضية حيوية تعاني منها معظم دول العالم وهي "الهجرة غير الشرعية" من خلال فيلم "البر الثاني"، مؤكدًا إن مصر منذ قديم الأزل تسعى للسلام، والفنان المصري بطبعه دائما يحاول تسليط الضوء على قضايا حيوية وهادفة.























