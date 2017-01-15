كارمن سليمان تحيي أمسية غنائية في دار الأوبرا..الليلة

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تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، ضمن فعاليات المهرجان الصيفي ، أمسية غنائية تحييها الفنانة كارمن سليمان، في الثامنة مساء اليوم/الثلاثاء على المسرح المكشوف بالأوبرا.
وتقدم كارمن سليمان، خلال الحفل، باقة مختارة من مؤلفات الطرب العربي إلى جانب مجموعة متنوعة من أعمالها الخاصة من بينها:(حضن دافي، الليلة، يا ناسينى أنا فاكرك ، أنا قد كلامي، ربنا يخليك لقلبي، لما تشوفك عيني، قلبي يدق ، مجنون رسمي، هاتها فيا ، حاجه مش عجباني، حاسة بسعادة) وغيرها من الأغنيات.
كارمن سليمان حاصلة على بكالوريوس الإعلام، اشتهرت منذ اشتراكها في أحد برامج اكتشاف المواهب، ووصلت إلى المرحلة النهائية وفازت بلقب نجمة العرب.
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