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انطلاق برنامج القراءة الكبرى بمكتبة الإسكندرية

انطلاق برنامج القراءة الكبرى بمكتبة الإسكندرية

تاريخ النشر

افتتحت مكتبة الإسكندرية صباح اليوم برنامج "القراءة الكبرى" للعام الحادي عشر على التوالي، وهو برنامج صيفي موجه للكبار (ابتداءً من سن 16 سنة).

ويأتي البرنامج هذا العام خلال الفترة من شهر يونيو إلى شهر سبتمبر 2019، وينظمه قطاع المكتبات بالتعاون مع كل من أمديست والجمعية المصرية لأصدقاء مكتبة الإسكندرية ومؤسسة عدسة لفنون الفوتوغرافيا.

ويتضمن برنامج القراءة الكبرى أنشطة أدبية وثقافية وتعليمية متنوعة، فيتم اختيار عمل أدبي معين بهدف تشجيع الجمهور العام على القراءة والتعبير عن أفكاره بطريقة إبداعية. ولهذا العام اختيرت مسرحية "الأبواب المقفلة" للفيلسوف الفرنسي الشهير والروائي والكاتب المسرحي جان بول سارتر.


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