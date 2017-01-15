فرقة نويرة تحيي حفل كلثوميات على المسرح المكشوف بدار الأوبرا.. الجمعة

تحيي فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقي العربية، بقيادة المايسترو أحمد عامر، أمسية فنية في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا، ضمن سلسلة كلثوميات.

يأتي الحفل ضمن سلسلة كلثوميات التي تقدمها الفرقة.. ويتضمن برنامج الحفل تقديم باقة من روائع كوكب الشرق أم كلثوم، من بينها "غني لي شوي شوي لـزكريا أحمد، على بلد المحبوب - دليلي احتار لـرياض السنباطي، اسأل روحك لـمحمد الموجي، فكروني لـمحمد عبد الوهاب".. أداء غادة آدم وحسناء.

يذكر أن دار الأوبرا المصرية تنظم سلسلة حفلات شهرية تحت عنوان (كلثوميات) تخليدا لسيدة الغناء العربي أم كلثوم، وذلك ضمن خطتها لإحياء تراث الموسيقي العربي ونشره للأجيال الجديدة والشباب باعتباره جزءا أصيلا من تاريخ مصر الثقافي والحضاري، والجسر الرابط بين الماضي والحاضر والمستقبل.



