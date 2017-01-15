اليوم.. كنوز متحف المجوهرات الملكية في معرض صور بمكتبة الإسكندرية

ينظم متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية بالتعاون مع متحف المجوهرات الملكية ومؤسسة عدسة لفنون الفوتوغرافيا، معرضا للصور الفوتوغرافية تحت عنوان "التاج الفوتوغرافي" كنوز من متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية"، وذلك فى الفترة من 11 يونيو إلى 11 يوليو 2019.







ويلقي المعرض الضوء على مقتنيات القصر وروعة العمارة التي تنتمي لطراز الباروك والروكوكو؛ حيث يبرز تأثير عصر النهضة في اللوحات المصورة على الأسقف واللوحات الجدارية في الممرات، والقاشاني إيطالي الصنع الذي أعد خصيصا للقصر، والأرضيات المغطاة بقطع الفسيفساء المنفذة على شكل لوحات وأشكال نباتية وهندسية.



