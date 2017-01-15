كلاسيكيات الفلامنكو ضمن فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان القلعة

مزجت الليلة الـ14 من فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، بين الموسيقى والغناء وفنون الاستعراض، وبين الأغاني التراثية والمعاصرة.

وشهدت الفعاليات حضور مكثف من العائلات التي حرصت على الحضور مبكرا، وأحيا الأمسية كل من المطربين محمد حسن ودينا الوديدي، وعارضة الفلامنكو الإسباني منى بوركهارد.

في البداية، استطاع المطرب محمد حسن، اصطحاب الحضور إلى رحلة مبهجة لكوكب الموسيقى العربية، قدم خلالها باقة مختارة من مؤلفات زمن الفن الجميل منها، «أما براوة»، و«3 سلامات»، و«على رمش عيونها»، ومن الأعمال المعاصرة «يونس»، و«قلبي عشقها»، و«6 الصبح»، واختتم بشكر الجمهور والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرةالثقافة، والدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية.

ونقلت الفنانة الاستعراضية والمغنية منى بوركهارد، جمهور المحكي إلى الأراضي الأسبانية، مقدمة مجموعة من الرقصات والأغاني الكلاسيكية لفن الفلامنكو والتي نالت إعجاب وتفاعل الحضور، ومنعت صيحات الجمهور «بوركهارد»، التي ترتدي زي مخصص لرقص الباليه، من الرقص بحرية بعدما تعالت الصيحات مع وجود بعض الهواء الذي رفع من الفستان الذي ترتديه أثناء أدائها إحدى الرقاصات الاستعراضية، وعلقت منى بوركهارد، على الأمر مازحة وقالت: «شوية هوا يعملوا فينا كده.. دي بدلة باليه».

وفي الختام، استقبل جموع الشباب الفنانة دينا الوديدي، بالهتافات والصيحات تعبيرا عن حبهم لها، وللون غنائها المميز الذي يستلهم من التراث، ممزوجا بالموسيقى الحديثة لينتج شكل فني مبتكر، وقدمت العديد من الأغاني المحببة للجمهور الذي لم يتوقف لحضة عن التفاعل مع الأغاني وترديدها معها وكان منها، «بعد البيبان»، و«في بلاد العجايب»، و«الله باقي»، و«شد الحزام»، و«قلبى نوح»، و«أشوف أمورك استعجب»، و«السيرة الهلالية»، و«كتر الوجع»، و«تدور وترجع»، و«سكوت»، وحرصت في ختام فقرتها على شكر الحضور ووزيرة الثقافة والعاملين بدار الأوبرا، ثم غنت «دواير».



