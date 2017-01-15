طرح أجهزة "ريسيفر" البث الرقمي لأجهزة التليفزيون غير المجهزة بسعر 474

تم طرح أجهزة "ريسيفر" وتوليف استقبال البث الأرضي الرقمي على اجهزة التليفزيونات غير المدعومة بخاصية البث الأرضي الرقمي في الأسواق فور الإفراج عنها من الجمارك؛ وقبيل أيام قليلة من بدء فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019 والتي تشهد لأول مرة نقل وتغطية هذا الحدث الرياضي الأهم إفريقيا بتكنولوجيا البث الأرضي الرقمي عالي الجودة.





وتتميز الوحدات الجديدة بكونها تدعم البث الرقمي الحديث DVBT/DVBT2 ؛ ولديها القدرة على استقبال البث الأرضي عالي الجودة بتقنية HD ؛ كما انها مزودة بمخرج USB لتحديث البرمجة والـ"سوفت وير" مستقبلا بالاضافة إلى أن الأجهزة مزودة بوحدات تحكم عن بعد "ريموت كونترول وبمخارج HDMI والكابلات الخاصة بها ومخارج MINI AV والكابلات الخاصة بها كذلك؛ وتتمتع بضمان عام كامل على عيوب الصناعة.





كما ان الأجهزة المصنعة في هولندا بأعلى تكنولوجيا أوربية وعالمية في هذا المجال متوافقة مع وحدات البث الأرضي الرقمي التي قام قطاع الهندسة الإذاعية بالهيئة الوطنية للإعلام بتركيبها منذ فترة لضمان أعلى مستوى جودة.





جدير بالذكر ان الأجهزة الجديدة سيتم طرحها للمواطنين بسعر 474 في عدد من منافذ البيع في جميع محافظات الجمهورية.







