مدحت صالح يختتم فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي بالإسكندرية





اختتمت دار الأوبرا المصرية, برئاسة الدكتور مجدي صابر, مساء اليوم /الجمعة/ حفلات مهرجانها الصيفي, الذي انطلقت فعالياته 16 أغسطس الماضي, على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

أحيى الحفل الفنان مدحت صالح, بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم, وتضمن البرنامج باقة مختارة من أجمل أعماله الخاصة التي قدمها على مدار مشواره الفني; منها: أكيد, حكاية وردية, ولا تسوى دموع, حاتكلم, كوكب تاني, المليونيرات, حد يقول لحبيبي, بحلم على قدي, ويا جريد النخل العالي إلى جانب مختارات من أشهر أعمال تراث الموسيقى العربية التي اشتهر بأدائها.



