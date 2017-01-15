شيكو وهشام ماجد يبدآن تصوير فيلمهما السينمائي الجديد.. أكتوبر

انتهى الثنائي شيكو وهشام ماجد من التحضير لفيلم سينمائي جديد، والمتوقع عرضه في موسم إجازة منتصف العام الدراسي 2020، حيث من المقرر البدء في تصويره في شهر أكتوبر المقبل، ويعمل الثنائي على التحضيرات للعمل منذ أكثر من 4 أشهر، حيث يتكتما التفاصيل الخاصة به.

وأوشك كلا من خالد ومحمد وشيرين دياب على الانتهاء من كتابة السيناريو الخاص بالفيلم، وجار الاستقرار على التفاصيل النهائية للعمل مع الجهة المنتجة لتحديد المخرج والاستقرار على أبطال العمل، ولم يتم الاستقرار على اسم نهائي له حتى الآن، خاصة وأنه ينتمي إلى عالم الفانتازيا ويعتمد الفيلم على ضيوف الشرف من نجوم الصف الأول وأكثر من عنصر نسائي.

على جانب آخر ينتظر كلا من هشام ماجد وشيكو انتهاء أعمال المونتاج الخاصة بمسلسل "اللعبة" والمؤجل من موسم رمضان الماضي، حيث قررت الجهة المنتجة عرضه في الموسم الشتوي.

مسلسل "اللعبة" بطولة شيكو، هشام ماجد، مي كساب، سامي مغاوري، أحمد فتحي، محمد ثروت، ومن إخراج معتز التوني.



