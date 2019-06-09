الثقافة تعلن عودة بينالي الإسكندرية وتأسيس البينالي الاول لفنون الطفل

أعلنت وزارة الثقافة عن عودة تنظيم الانشطة الدولية فى مجال الفنون التشكيلية والتى توقفت منذ عدة اعوام منها بينالى الاسكندرية الدولى ، وترينالى الجرافيك ودراسة استئناف فعاليات ترينالى الخزف







كما أكدت إقامة الدورة التاسيسة لبينالى فنون الطفل باعتباره هدية مصر لاطفال العالم وذلك تحت عنوان مكانى المفضل بالشراكة مع مؤسسة امسيا للتربية عـن طريق الفن " افريقيا والشرق الأوسط " حيث تتراس لجنته العليا الدكتورة سرية صدقى وقوميسيره العام الدكتور أحمد حاتم .





جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد للإعلان عن تفاصيل الدورة الثالثة عشر من بينالى القاهرة الدولى بعد توقف اكثر من 8 سنوات والتى تحمل اسم نحو الشرق ويحل عليها الفنان الفرنسى جيرار جاروست كضيف شرف وذلك بحضور الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية والفنان ايهاب اللبان القوميسير العام .





ويحل الفنان الفرنسى جيرار جاروست كضيف شرف يأتى ضمن احتفالات الوطن باعلان 2019 عام مصر - فرنسا، وتشارك 13 دولة افريقية فى هذه الدورة ضمن فعاليات الاحتفالات برئاسة مصر للاتحاد الافريقى .





واختير موضوع " نحو الشرق " لهذه الدورة من البينالى لاستلهام سحر الشرق الذى لعب دوراً هاماً فى ابداعات الكثيرون،ويشارك فيها 78 فنان من 52 دولة من مختلف قارات العالم وتتواصل فى الفترة من 10 يونيو حتى 10 اغسطس فى قاعات قصر الفنون ومتحف الفن المصرى الحديث ومجمع الفنون بالزمالك





ويتم توزيع الجوائز التى تصل قيمتها الى مليون جنيه في الحفل الذي يقام فى السابعة مساء الثلاثاء 11 يونيو وتشمل جائزة النيل الكبرى وقيمتها مائتان وخمسون ألف جنيه الى جانب 5 جوائز اخرى بقيمة اجمالية سبعمائة وخمسون الف جنيه .







