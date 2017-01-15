وزارة الآثار: بطاقات شرح بطريقة برايل بمتحف جاير آندرسون

انتهى متحف "جاير آندرسون" من إعداد بطاقات الشرح لمختلف قاعات العرض المتحفي باستخدام "طريقة برايل"، وجاء ذلك في إطار خطة وزارة الآثار لتطوير المتاحف والمناطق الأثرية وخدمة المعاقين فاقدي البصر.





وقالت إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف، إن استخدام تلك البطاقات يعمل على تنمية التواصل المجتمعي والتنمية المستدامة التي يهدف إليها قطاع المتاحف، حيث سوف يتم البدء بالعمل بها داخل قاعات المتحف بداءً من الثلاثاء الموافق ١٨ يونيو ٢٠١٩، بحضور وفد من المكفوفين بالجمعيات والمؤسسات الأهلية وتحت إشراف القسم التعليمي لذوي الاحتياجات الخاصة بالمتحف.



