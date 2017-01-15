لأول مرة فيلم هندي شيشاني مشترك يعرض في مهرجان سينمائي روسي

عرض فيلم المغامرات السينمائي الهندي الشيشاني "أحسن الأصدقاء" في مهرجان "كينوشوك" السينمائي الدولي الذي يقام في مدينة أنابا بجنوب روسيا.



وقال مخرج الفيلم ومدير عام شركة "شيشان فيلم" الشيشانية، بسلان ترمبايف إن تصوير فيلم الأطفال المشترك مع الهند يعد تجربة الأولى من هذا النوع بالنسبة إليه وللسينما الشيشانية والروسية بشكل عام.

وأضاف أن أحداث الفيلم تدور في الهند وروسيا.

ويروي الفيلم قصة صداقة وعلاقات إنسانية حقيقية بين 3 أطفال ينتمون إلى قوميات وديانات مختلفة.

وتم تصوير "أحسن الأصدقاء" بدعم وزارة الثقافة الروسية وشركة "منتجعات القوقاز".



