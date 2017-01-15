"الملك لير" يعود لجمهوره وجاليري "في حب الفخراني" على هامش العرض

يشهد مسرح كايرو شو بالتجمع الخامس يوم الجمعة القادمة عودة عروض الملك لير للنجم الكبير يحيى الفخراني بعد الجولة الخارجية الناجحة للمسرحية بالمملكة العربية السعودية في إطار عروض موسم الرياض الترفيهي .



كما يشهد هذا اليوم افتتاح الفخراني معرضا فنيا "جاليري" في الساحة الخارجية للمسرح يضم لوحات وتماثيل أبدعها عدد من شباب وشابات التشكيليين حول شخصية وأعمال النجم الكبير ضمن المسابقة التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة تحت عنوان "ارسم يحيى الفخراني " وذلك تقديرا لعطائه الفني وأنجز خلالها فنانون شباب عشرات اللوحات التي تمثل اشهر الشخصيات التي قدمها للمسرح والسينما والتليفزيون على مدى تاريخه .

سيقوم الفنان يحيى الفخراني قبل العرض بافتتاح المعرض والتعرف على شباب الفنانين اصحاب اللوحات والتقاط صور تذكارية معهم في حضور قيادات من وزارة الشباب وجروب"ارسم" المخصص للفنانين التشكيليين.

يذكر أن مسرحية الملك لير رائعة شكسبير الخالدة، يشارك الدكتور يحيى الفخراني بطولتها نخبة من كبار النجوم منهم رانيا فريد شوقي و أحمد فؤاد سليم وريهام عبدالغفور ومجدي كامل وأحمد عزمي وأيمن الشيوي ونضال الشافعي وناصر سيف وهبة مجدي وحمادة شوشة، والموسيقى التصويرية للموسيقار مصطفى الحلواني وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت، ومن إخراج تامر كرم و ترجمة د. فاطمة موسى.



