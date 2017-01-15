غدا.. مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية يناقش رواية "خوفا من العادي"





ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية في السابعة مساء غد الثلاثاء ندوة لمناقشة رواية "خوفا من العادي" للأديب فريد عبد العظيم والصادرة مؤخرا عن دار "روافد" بالقاهرة.

يناقش الرواية د.عبير يحيي (سوريا) ومحمد العبادي (مصر) ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية. يذكر أن فريد عبد العظيم روائي وقاص مصري من مواليد القاهرة 1983 نشرت له العديد من القصص القصيرة في الصحف والمواقع الإلكترونية شارك في ورشة الرواية الأولى التي نظمتها الدار المصرية اللبنانية عام 2017 ووصلت مسودة عمله إلى القائمة القصيرة.

تأهل للمشاركة في مشروع دعم المواهب في مجال الكتابة بإقليم شمال إفريقيا/ الشرق الأدنى 2018 (مشروع قصص القاهرة القصيرة) الذي نظمه معهد جوته بالتعاون مع مؤسسة بنك التعمير الألماني.



