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بالصور..الجيش الجزائري يكتشف قاعدتي إطلاق صواريخ

بالصور..الجيش الجزائري يكتشف قاعدتي إطلاق صواريخ

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أعلن الجيش الجزائري أنه تمكن من اكتشاف مخبأ للأسلحة والذخيرة، إثر دورية بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي في برج باجي مختار.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الجمعة، أن هذا المخبأ يحتوي على بندقية رشاشة من نوع FMDP، مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، بالإضافة إلى  بندقية  نصف آلية من نوع سيمونوف، قاعدتي إطلاق صواريخ عيار 107 ملم،87 قذيفة هاون عيار 82 ملم، و06 قذائف RPG-2.

كما عثر على 11 صمامة من مختلف العيارات، 06 حشوات دافعة، وكمية كبيرة من الذخيرة من مختلف العيارات تقدر بـ2496 طلقة.


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