بومبيو: مستعدون للتفاوض مع إيران دون شروط مسبقة

جدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأحد، التأكيد على استعداد بلاده للتفاوض مع إيران بدون شروط مسبقة، من أجل التخفيف من حدة التوترات في منطقة الخليج.



وفي تصريحات للصحفيين - قبل صعوده إلى الطائرة متجها إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة - قال بومبيو إنه سيجري محادثات بشأن التأكيد على التحالف الاستراتيجي الذي يجمع واشنطن بالرياض وأبو ظبي، حسبما أوردت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية على موقعها الإلكتروني.

وأضاف أنه سيبحث أيضا كيفية بناء تحالف عالمي "للتصدي لأكبر دولة راعية للإرهاب في العالم"، لكنه أكد في الوقت نفسه "مستعدون للتفاوض دون شروط مسبقة".

وتصاعدت التوترات الأسبوع الماضي عقب أن أسقطت إيران طائرة استطلاع أمريكية دون طيار، وفي اليوم التالي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تراجع عن توجيه ضربات عسكرية لإيران بعد أن تم التجهيز لها عقب أن علم أنها ستودي بحياة 150 من الإيرانيين، لكنه قال أن العمل العسكري ضد الطهران ما زال خيارا.