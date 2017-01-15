وكالة الطاقة الذرية: إيران تنتهك بندا أخرا من الاتفاق النووي

ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران انتهكت بندا أخرا للاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى بتخزينها أكثر من 130 طنا من الماء الثقيل، والذي يستخدم في نوع من المفاعلات التي تطورها.

وأوضحت الوكالة - في تقرير للدول الأعضاء، وفقا لقناة (العربية) الإخبارية اليوم الاثنين - أنها أبلغت إيران يوم 16 نوفمبر 2019 إن مخزونها من الماء الثقيل تجاوز 130 طنا.

وأضافت أنها تحققت أمس من أن منشأة إنتاج الماء الثقيل في حالة تشغيل، وأن مخزون إيران من الماء الثقيل بلغ 131.5 طن متري.



