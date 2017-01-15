الجيش الوطني الليبي يسيطر على 3 مواقع عسكرية في طرابلس

سيطرت قوات الجيش الوطني الليبي على 3 مواقع عسكرية من ضمنها مرصدان لقوات الوفاق، في محور الأحياء البرية في العاصمة طرابلس.







وأفاد مصدر في الجيش الوطني الليبي - اليوم /الاثنين - بتدمير آليات عسكرية لميليشيات "الوفاق"، وتقدم قوات الجيش الليبي في اتجاه نقاط مهمة في محور الرملة.





وكانت مقاتلات تابعة للجيش الوطني شنت أمس الأول السبت ، سلسلة غارات جوية استهدفت مستودعات ذخيرة للميليشيات في منطقة صلاح الدين جنوب العاصمة طرابلس.











