البرهان يؤكد رغبة واستعداد السودان لتطوير آفاق التعاون مع ألمانيا

أكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في السودان, رغبة واستعداد بلاده لتطوير آفاق التعاون المستقبلى مع ألمانيا في المجالات كافة, مشيرا إلى ثقل ودور ألمانيا المحوري في العالم.





واستقبل البرهان اليوم الثلاثاء, هايكو ماس وزير خارجية ألمانيا, وقدم له شرحا مفصلا عن التطورات التي شهدتها البلاد, وبداية الخطوات الفعلية في تنفيذ الاتفاق الذي وقع مؤخرا, والمضي بالفترة الانتقالية إلى غايتها المعلومة.







وذكر بيان لمجلس السيادة أن البرهان عبر عن تطلع السودان للمزيد من التعاون والدعم الألماني للسودان في هذه المرحلة, مشيرا إلى تاريخ العلاقات السودانية الألمانية الحافل بالتعاون المشترك. وأكد رغبة السودان للارتقاء بعلاقات البلدين إلى آفاق أرحب, كما عبر عن شكر السودان لألمانيا لدعمها ووقوفها مع السودان.





وأوضح السفير محمد عبدالله التوم مدير عام الشؤون الأوروبية والأمريكية بوزارة الخارجية السودانية, فى تصريح صحفي عقب اللقاء, أن وزير الخارجية الألمانى أكد استعداد بلاده ورغبتها في دعم السودان خلال الفترة الانتقالية في مجالات التنمية الاقتصادية والطاقة والمجالات السياسة من خلال وجودها في مجموعة أصدقاء السودان, التي تكونت حديثا, ومن خلال المنابر الأخرى بما فيها مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي. وأضاف أن وزير الخارجية الألماني عبر عن سعادته بالخطوات التي اتخذها السودان, والثورة السلمية التي تم بها التغيير.



