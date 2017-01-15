الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي - اليوم /الأحد - 6 مواطنين فلسطينيين من الضفة الغربية، من بينهم المحاضرة في كلية الإعلام بجامعة بيرزيت وداد البرغوثي، من بلدة كوبر شمال غرب رام الله.

وأوضحت هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينية أن قوات الاحتلال قامت خلال عملية اعتقال البرغوثي بتحطيم مقتنيات المنزل، كما أفلتت أحد كلابها البوليسية تجاه رب الأسرة عبد الكريم راجح الريماوي، ما تسبب في إصابته بجروح كبيرة.

وكان الاحتلال قد اعتقل نجلها الشاب كرمل البرغوثي أمس، أثناء عودته من مدينة الخليل، كما اعتقل نجلها الثاني قسام قبل أسبوع، بينما في جنين، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة منازل في بلدة زبوبا واستجوبت ساكنيها.

وذكرت مصادر فلسطينية أن مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال والشبان، أطلق الجنود خلالها قنابل الصوت والأعيرة المعدنية، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو إصابات.

ومن ناحية أخرى، رشق مستوطنون اليوم مركبات المواطنين بالحجارة قرب مستوطنة "كوخاف هاشاخر"، المقامة على أراضي قرية المغير شمال شرق رام الله، ما أدى إلى تحطيم عدد منها.

وفي سياق آخر، أفادت هيئة شئون الأسرى والمحررين اليوم بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت 76 أمر اعتقال إداري "جديد وتجديد" بحق عدد من الأسرى لمدد تتراوح ما بين شهرين إلى ستة أشهر قابلة للتجديد عدة مرات، وذلك خلال شهر أغسطس الماضي.

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