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الجيش الأمريكي: لا مصلحة لأمريكا في خوض صراع جديد بالشرق الأوسط

الجيش الأمريكي: لا مصلحة لأمريكا في خوض صراع جديد بالشرق الأوسط

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قال الجيش الأمريكي يوم الخميس بعدما وجه مدمرة لموقع هجوم في خليج عُمان إن الولايات المتحدة ليس لديها مصلحة في خوض صراع جديد بالشرق الأوسط لكنها ستدافع عن المصالح الأمريكية بما في ذلك حرية الملاحة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن المدمرة "يو.إس.إس ميسون" في طريقها إلى موقع الهجمات التي استهدفت ناقلتي نفط في خليج عُمان يوم الخميس.

وأضاف البيان أن المدمرة "يو.إس.إس بينبريدج" تبقى على اتصال وثيق بالناقلة المتضررة "كوكوكا كاريدجس" ولن تتهاون مع أي تدخل.
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