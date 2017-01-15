اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قوات الاحتلال تقتحم مسجدا وتصور مبان جنوب الأقصى ويفرج عن سيدة مقدسية

قوات الاحتلال تقتحم مسجدا وتصور مبان جنوب الأقصى ويفرج عن سيدة مقدسية

تاريخ النشر

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم /الخميس/، مسجد القعقاع في حي أبو تايه ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. 

ولفت مركز معلومات وادي حلوة إلى أن الاحتلال داهم أيضا العديد من منازل المنطقة وفتشها دون أن يبلغ عن اعتقالات، كما شرعت بلدية الاحتلال في القدس، بتصوير شوارع ومبان سكنية في البلدة. 

وأوضح المركز أن الحملة تركزت في حي راس العامود بالبلدة. وأفرجت سلطات الاحتلال عن السيدة المقدسية سوزان اسماعيل محمد أبو غنام (40 عاما) من سكان حي جبل الزيتون (الطور) المطل على القدس القديمة، بعد قضائها 11 شهرا وعشرة أيام بسجون الاحتلال. 

وكان الاحتلال اعتقل أبو غنام بتاريخ 2018/5/8 وأدانتها محكمة الاحتلال بالتحريض على "فيسبوك" ونشرها 44 منشورا على حسابها. والسيدة سوزان متزوجة وهي أم الشهيد محمد أبو غنام الذي استشهد في العام 2017، وتنقلت بين عدة سجون آخرها سجن "الدامون". 


  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content