ارتفاع ضحايا الهجوم الحوثي على معسكر الجيش اليمني لـ220 قتيلا وجريحا

ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الحوثي على معسكر الاستقبال في مأرب باليمن إلى أكثر من 90 قتيلا و130 جريحا.



كانت مصادر يمنية قد أفادت بأن الميليشيات الحوثية شنت هجوما مزدوجا بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على المعسكر، واستهدف القصف مسجدا داخل المعسكر أثناء تأدية الجنود الصلاة.

من جانبه، أدان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم /الأحد/ الهجوم الحوثي على مسجد في معسكر الاستقبال

وأكد هادي أهمية اليقظة العسكرية والجاهزية القتالية وتنفيذ المهام والواجبات العسكرية وإفشال كافة المخططات العدائية والتخريبية وحفظ الأمن والاستقرار والسير نحو تحرير كامل التراب اليمني وتخليص الوطن من شرور هذه العصابة الانقلابية المارقة.



