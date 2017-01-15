بوتين وماكرون يبحثان هاتفيا التطورات الأخيرة في ملف الأزمة السورية

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون التطورات الأخيرة في ملف الأزمة السورية، واتفقا على مواصل التنسيق العسكري بين بلديهما; لمواجهة التهديد الإرهابي.



وأفاد الكرملين- في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الإثنين- بأن الزعيمين أجريا مكالمة هاتفية تطرقت إلى عدد من القضايا الثنائية والدولية، مشيرا إلى أن بوتين وماكرون شددا خلال مناقشة الأوضاع في سوريا على أهمية انطلاق أعمال اللجنة الدستورية السورية، إضافة إلى تنظيم المساعدة الإنسانية الشاملة للبلاد.

وأضاف الكرملين: "أن الرئيسين اتفقا على مواصلة التنسيق عبر الأجهزة العسكرية لروسيا وفرنسا بهدف التصدي الفعال للتهديد الإرهابي في المنطقة"، كما تطرق الجانبان -أيضا- إلى تطورات القضية الأوكرانية، وعدد من المسائل الحيوية في إطار الحوار الروسي-الفرنسي، متفقين على الاستمرار في الاتصالات بين البلدين على مستويات عدة.



