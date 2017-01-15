"حمدوك" يعلن تشكيل الحكومة السودانية

أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، مساء الخميس، تشكيل الحكومة الجديدة التي طال انتظارها.

وأوضح "حمدوك" - في مؤتمر صحفي - أن تأخر إعلان الحكومة السودانية، التي شملت حتى الآن 18 وزيراً، جاء للحرص على تمثيل كافة الأطياف.

وأضاف أن وزارتين تبقتا من غير وزراء، وقال حمدوك إنه "نسعى لشغلهما بوزيرين من الشرق والنيل الأزرق".

وقال رئيس الوزراء بدأنا التحضير للسلام بتشكيل لجنة مصغرة بالتشاور مع المجلس السيادي وأعضاء من المجلس الوزاري مهمتها وضع إطار عام لشكل هيئة السلام وهي أولى أولويات المرحلة الانتقالية.

وأضاف: "نطمح لبناء اقتصاد وطني يقوم على الإنتاج، وكذلك بناء مؤسسات الدولة".

وأكد حمدوك أنه "نلتزم بسياسة خارجية تأخذ مصلحة السودان أولاً وأخيراً وتقوم على حسن الجوار، والعمل مع الأصدقاء والأشقاء والشركاء لبناء عالم تسوده الديمقراطية وحقوق الإنسان".

وجاءت أسماء الوزراء كالآتي:

- أسماء محمد عبدالله وزيرة للخارجية

- إدريس الطريفي وزيرا للداخلية

- الفريق أول جمال عمر وزيرا للدفاع

- فيصل محمد صالح وزيرا للإعلام

- انتصار الزين وزيرة للتعليم العالي

- مدني عباس وزيرا للتجارة والصناعة

- محمد الأمين التوم وزيرا للتعليم

‏ - عمر مانيس وزيرا لشؤون مجلس الوزراء



