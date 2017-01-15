سماع دوي انفجار كبير يهز العاصمة الأفغانية كابول.. واحتمال وقوع إصابات

هز دوي انفجار كبير وسط كابول الخميس، في ما يبدو أنه هجوم جديد يستهدف العاصمة الأفغانية، بينما تُجري الولايات المتحدة وحركة طالبان محادثات للتوصل إلى اتفاق سلام.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي "نؤكد وقوع انفجار في حي شاش داراك" .

وهز الانفجار النوافذ والأبواب في منطقة قريبة من سفارات أجنبية ومبان حكومية، ولم يتضح بعد إن كان الانفجار تسبب في سقوط قتلى أو مصابين.

وقتل الإثنين الماضي 16 شخصا على الأقل في هجوم لطالبان على حي سكني في شرق كابول.



