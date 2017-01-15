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قذائف هاون على قاعدة جوية شمالي بغداد دون وقوع إصابات

قذائف هاون على قاعدة جوية شمالي بغداد دون وقوع إصابات

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أعلن الجيش العراقي، سقوط ثلاث قذائف هاون على قاعدة جوية شمال العاصمة بغداد حيث يتواجد بعض المدربين الأمريكيين; ما تسبب في حدوث حريق صغير دون وقوع إصابات.

 وذكر -بيان للجيش صدر اليوم السبت - أن الهجوم على قاعدة (بلد) الجوية وقع في وقت مبكر من صباح اليوم. 

يأتي الهجوم في ظل تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط بين الولايت المتحدة وإيران، والذي زادت حدته يوم الخميس الماضي بتعرض ناقلتي نفط لهجوم قرب مضيق هرمز. يذكر أن صاروخا انفجر الشهر الماضي على بعد أقل من ميل واحد من السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء ببغداد.


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