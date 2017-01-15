بدء اجتماع لجنة التنفيذ والمتابعة المنبثقة عن المجلس الاقتصادي العربي

بدأت اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الـ47 للجنة التنفيذ والمتابعة المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي برئاسة محمد شلواح مستشار وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة وبمشاركة ممثلي وزارات الاقتصاد العربية.







وقال محمد شلواح ، في تصريحات للصحفيين على هامش الاجتماع، إن اللجنة ستبحث على مدى أربعة أيام عددا من الموضوعات الهامة جاء في مقدمتها متابعة تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والعقبات التي تواجه الدول في تطبيق أحكام المنطقة فضلا عن اعتماد الشكل النهائي لتقرير الدوري للمتابعة تطبيق أحكام المنطقة.





وأضاف شلواح أن اللجنة سوف تستعرض أيضا تقرير اتحاد الغرف العربية والتطورات الخاصة بالبوابة الإلكترونية لتسهيل النقل والتجارة، ومتابعة أعمال اللجان المستحدثة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبري، ومقترحا بخصوص الجهة المعنية بالتفاوض على ملحق قانوني لحقوق الملكية الفكرية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومتابعة أعمال الفريق عمل المختصين بمكافحة الدعم والإغراق والتدابير الوقائية إلى جانب متابعة أعمال فريق الخبراء في مجال المنافسة ومراقبة الاحتكار في الدول العربية فضلا عن متابعة أعمال الفريق العربي لحماية المستهلك وتقرير الفريق العربي لسلامة الغذاء وتسهيل التجارة.



