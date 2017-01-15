ترامب يصف رد إيران بأنه "مهين وينم عن جهل"

وصف الرئيس الامريكي دونالد ترامب الثلاثاء رد إيران على عرضه إجراء محادثات بانه "مهين وينم عن جهل"، بعد ان فرض عقوبات جديدة على اقتصاد البلاد الذي يواجه صعوبات.



وكتب في تغريدة ان "بيان ايران الذي صدر اليوم ينم عن الجهل والمهانة، ويظهر فقط أنهم لا يفهمون الواقع".

وأمر ترامب الاثنين، بعقوبات تستهدف المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي وكبار القادة العسكريين، لكنه قال إن الباب مفتوح أمام المحادثات بشأن الحد من التوتر بين البلدين.



إيران تعلن أنها ستوقف الالتزام ببندين آخرين من الاتفاق النووي

من جانب اخر أعلن مسؤول إيراني كبير أن بلاده ستوقف الالتزام ببندين آخرين من الاتفاق الدولي حول برنامجها النووي، اعتباراً من السابع من تموز/يوليو، حسب ما نقلت وكالة أنباء "فارس" الثلاثاء.



وفي إطار توترات متزايدة، أعلنت طهران في الثامن من أيار/مايو أنها أوقفت الحدّ من مخزونها من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب والذي كانت تعهدت به بموجب الاتفاق النووي الموقع في فيينا عام 2015 مع الدول الستّ الكبرى، ردا على انسحاب الولايات المتحدة منه قبل سنة.



وأمهلت طهران الدول الأخرى الموقّعة على الاتفاق (ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا) "60 يوماً" لمساعدتها على الالتفاف على العقوبات التي تشلّ اقتصادها، خصوصاً قطاعها المصرفي وصادراتها النفطية.



وفي حال لم يحصل ذلك، هددت طهران بوقف التزامها بالقيود المفروضة في ما يتعلّق بـ"نسبة تخصيب اليورانيوم" (المحددة بـ3,67% بموجب اتفاق فيينا) وباستئناف مشروع بناء مفاعل اراك للمياه الثقيلة الذي أوقف العمل به بموجب الاتفاق.



وقالت وكالة "فارس" الثلاثاء أنها تلقت "مدوّنة خاصّة" من أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية علي شمخاني يقول فيها إن "بدءاً من 7 تموز/يوليو، ستبدأ الخطوة الثانية بشكل جاد في تقليص التزامات إيران" ضمن الاتفاق النووي.



واعتبر شمخاني أن الدول الأوروبية تمارس ضغوطاً لإرغام إيران "على الاستمرار في تنفيذ الالتزامات" بموجب الاتفاق النووي "بدون تنفيذ سائر الأطراف التزاماتها المتبادلة".