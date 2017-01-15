"الصفدي" يسحب ترشحه لرئاسة الحكومة اللبنانية ويعلن دعمه للحريرى

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أعلن الوزير والنائب السابق محمد الصفدي, سحب اسمه من التداول كأحد الأسماء المطروحة لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة, معلنا دعمه أن يتم إعادة تكليف سعد الحريري بترؤس الحكومة المرتقبة وتأليفها
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