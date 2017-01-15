اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

"الصفدي" يسحب ترشحه لرئاسة الحكومة اللبنانية ويعلن دعمه للحريرى

"الصفدي" يسحب ترشحه لرئاسة الحكومة اللبنانية ويعلن دعمه للحريرى

تاريخ النشر

أعلن الوزير والنائب السابق محمد الصفدي, سحب اسمه من التداول كأحد الأسماء المطروحة لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة, معلنا دعمه أن يتم إعادة تكليف سعد الحريري بترؤس الحكومة المرتقبة وتأليفها


  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

موضوعات ذات صلة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content