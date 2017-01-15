الرئيس الصيني: مستعدون للمساهمة في تسوية الأزمات الدولية

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج أن بلاده مستعدة للتعاون والمساهمة في تعزيز السلام العالمي وتسوية الأزمات الدولية.







وقال بينج في كلمة له خلال أعمال قمة (التعاون وإجراءات بناء الثقة في آسيا) المنعقدة في عاصمة طاجيكستان علينا أن نواجه كل التحديات في العصر الراهن، مؤكدا أن الصين تفضل دائما الطريق السلمي وحريصة على مواصلة التعاون مع الدول لتسوية الأزمات المختلفة المتعلقة بالحدود ونشاط التنظيمات الإرهابية.





وأضاف بينج قائلا" يجب العمل من أجل تطوير علاقات الصداقة بين الدول الآسيوية، منوها بأن بلاده تقوم بذلك بشكل مستمر وتشارك في كافة أنشطة المنظمات في هذه المنطقة".





وأشار الرئيس الصيني إلى أن بلاده تؤيد الدور البناء للمنظمات المختلفة مثل آسيان وغيرها...مؤكدا أنها مستعدة لدعم تعزيز الصداقة والأمن والاستقرار وتعزيز النظام العالمي الجديد الذي يعتمد على تعددية الأقطاب.





وشدد على ضرورة أن يتم حل الأزمات الدولية بشكل جماعي وأن يعود الدور الرئيس للأمم المتحدة في تسوية الأزمات المختلفة، مؤكدا ضرورة الاحترام المتبادل عند حل القضايا في المجال التجاري والتخلص من أحادية الجانب.



