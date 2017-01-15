غدا.. اجتماع للجنة الفنية للملكية الفكرية بالجامعة العربية

تعقد إدارة الملكية الفكرية والتنافسية، غدا الثلاثاء، الاجتماع الخامس للجنة الفنية للملكية الفكرية، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وذكر بيان صحفي صادر عن الجامعة العربية اليوم أن الاجتماع سيناقش تحديد آلية التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بمجال حماية حقوق الملكية الفكرية، واختيار رئيس اللجنة الفنية للملكية الفكرية للفترة الثانية، ومتابعة تنفيذ توصيات الاجتماع الرابع للجنة الفرعية لحق المؤلف واللجنة الفرعية للملكية الصناعية.

يشارك في الاجتماع، الذي يستمر لمدة يومين، المسئولون الحكوميون عن مكاتب الملكية الفكرية في الدول العربية.



