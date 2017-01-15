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ترامب يدعو الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس لحضور اجتماع حول إيران

ترامب يدعو الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس لحضور اجتماع حول إيران

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دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس ، القيادات الجمهورية والديمقراطية في الكونجرس، إلى حضور اجتماع حول إيران في غرفة العمليات .

وكان الرئيس الأمريكي قد أكد، في وقت سابق، أن "إيران ارتكبت خطأ فادحا"، فيما يخص إسقاط طهران طائرة مسيرة أمريكية فوق مضيق هرمز.

فيما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الطائرة الأمريكية المسيرة كانت على مسافة 17 ميلاً من الأجواء الإيرانية، مشيرة إلى أن البحث جار لتحديد مكان حطامها.


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